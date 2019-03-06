Müge Anlı'da Asım Bayram'ın evinden ne çıktı? Asım Bayram bulundu mu? (6 Mart) 06.03.2019 13:31

Hafta içi her gün izleyicilerle buluşan ekranların fenomen programı Müge Anlı'da, Asım Bayram'a her geçen gün bir adım daha yaklaşılıyor. Antalya'da kaybolan Asım Bayram'ın Şarkikaraağaç'ta başka kadınlarla görüştüğü ortaya çıkmıştı. Polis ekipleri Asım Bayram'ın evini aramak için kolları sıvamıştı. Polis ekiplerinin yaptığı araştırma sonucunda Asım Bayram'ın çok konuşulan o kasası boş çıktı. Peki Asım Bayram'ın cesedi bulundu mu?