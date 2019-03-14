Müge Anlı'da Asım Bayram cinayeti hakkında Antalya'da yaşanan sıcak gelişmeler! (14 Mart) Müge Anlı son bölüm izle 14.03.2019 18:05

Müge Anlı'nın bugünkü programında Asım Bayram cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, 82 yaşındaki Asım Bayram cinayetinde gözaltı sayısının arttığı bilgisi ve fazlası paylaşıldı. Ferluga Karatuğ Asım Bayram hakkında ne ifade verdi? Müge Anlı'da bugün neler yaşandı merak ediyorsanız, (14 Mart) Müge Anlı son bölümü tek parça izleyebilirsiniz...