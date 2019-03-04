Müge Anlı'da Asım Bayram bulundu mu? Antalya'daki kayıp ile ilgili son dakika haberi! (4 Mart) Müge Anlı son bölüm izle

Müge Anlı'nın ekran başındaki izleyicileri günlerdir bu sorunun yanıtını arıyor 'Asım Bayram'a ne oldu? Bulundu mu?' Antalya'da ev bakmak için emlakçı olduğunu iddia eden Murat Bey ile 600 bin lirayı alıp evden çıkan 82 yaşındaki Asım Bayram'dan günlerdir haber alınamıyor. Artık herkes Asım Bayram'a kayıp gözüyle değil cinayet gözüyle bakıyor. Tüm gözler Müge Anlı'daki Asım Bayram'dan gelecek bir son dakika haberine çevirildi. Öte yandan bazı gelişmeler yaşandı ve bu gelişmeler sonrası ise en büyük iki şüpheli Ferluga Karatuğ ve Murat Yıldırım. Müge Anlı'da bugün neler yaşandı merak ediyorsanız, (1 Mart) Müge Anlı son bölümü izleyebilirsiniz....
Müge Anlı'da Asım Bayram bulundu mu? Antalya'daki kayıp ile ilgili son dakika haberi! (4 Mart) Müge Anlı son bölüm izle04.03.2019 14:05
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