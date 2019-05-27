Müge Anlı’da aranan Ecrin bebekten son dakika haberi... Ecrin Kurnaz’dan acı haber geldi! Video izle 27.05.2019 23:15

ATV ekranların fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir aranan ve Türkiye’nin gündemine oturan Ecrin bebekle ilgili son dakika gelişmesi akşam saatlerinde geldi. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 7 Mayıs'ta evinin önünde oyun oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın 20 gün sonra ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldı.