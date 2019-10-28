Müge Anlı Zazaca konuşan kadını yayından aldı mı? İşte canlı yayında yaşanan o anlar... 28.10.2019 19:54

34 yaşındaki Tümer İldemir biyolojik ailesini bulabilmek için ATV'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu. İldemir'in teyzesi Türkan Hanım canlı yayına bağlanmış ve konuşmasına Zazaca olarak devam etmişti. İldemir ve teyzesi bir süre Zazaca konuştuktan sonra Müge Anlı araya girmişti. İşte programda yaşanan o anlar....

Atv ekranlarından yayınlanan ve Müge Anlı'nın sunuculuğunu üstlendiği 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına telefon ile bağlanan bir kadını Zazaca konuşmasından ötürü canlı yayından alması tepkilere neden olmuştu. Sosyal medya platformunda konuya yönelik eleştiriler yapıldı. Yaşanan gelişmelerden sonra Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının açıklaması şu şekilde:

21 Ekim Pazartesi günü atv ekranlarında canlı olarak yayınlanan "MÜGE ANLI ile TATLI SERT" isimli programda, gerçek annesini aramakta olan Tümer İldemir isimli şahıs konuk olarak yer almıştır. Programın ilerleyen dakikalarında bu şahsı büyüten kadının kız kardeşi yayına telefon ile bağlanmış, önce Türkçe konuştuktan sonra birden Türkçe olmayan bir dilde konuşmaya başlamıştır. İzleyicinin o an ne dediği ya da hangi dilde konuştuğu stüdyoda kimse tarafından anlaşılmamıştır. İzleyicinin yayında Zaza'ca konuştuğu daha sonra öğrenilmiştir. O anda stüdyoda izleyicinin söylediklerinin anlaşılmaması ve RTUK kurallarına göre programda kullanılan her türlü ifade ve beyandan yapımcı, yayıncı ve sunucunun sorumlu tutulacağı esasına dayanarak ses reji tarafından yayından alınmış Müge Anlı'nın bu durumdan haberi daha sonra rejinin bilgilendirmesi ile olmuştur. Bu olayı müteakip Müge Anlı programın o gün esas kişisi olan Tümer İldemir'e dönerek teyzesinin konuşmalarını tam olarak anlayıp anlamadığını sormuş yayında da görüleceği üzere şahıstan olumsuz cevap almıştır. Bunun üzerine "anlamadığımız bir şeyi yayına vermenin anlamı yok biz daha sonra konuşalım diyerek" konuyu bağlamıştır.

Ancak yayın sırasında görüşmelerin sessize alınması kamuoyuna "sansür" olarak aksettirilmiş ve Müge Anlı'nın Zazacaya "bilinmeyen bir dil" diyerek hakaret ettiği algısı oluşturulmuştur. Her iki iddia da asılsız ve mesnetsiz olup kamuoyu yanlış bilgilendirilmiştir.

28 Ekim Pazartesi günü Müge Anlı programda bu konuya geniş yer ayırmıştır. Benzer bir durum kendisinin bir yakınının başına gelse "Teyzem Arnavut, yayında birden Arnavut'ça konuşmaya başlasa yine reji tarafından yayından sesi alınırdı " diyerek ifade etmiştir. Zazaca'ya hakaret ettiği gerekçesi ile kendisinden programda özür dilenmesi istendiğinden bahsederek "ben yanlış bir şey demedim ki özür dileyim, Zazalara karşı bir şey söylemem bir kenara, söyleyen olursa da söyletmem" demiştir.

Atv tüm din, dil, ırk ve etnik kökenlere saygılı ve eşit mesafeli olmayı kurulduğu günden beri ilke edinmiş bir yayıncı kuruluş sorumluluğunda olayı değerlendirmiştir. Yayından sesin alınmasının sebebi canlı olarak yayınlanan programda izleyicinin birden bire kimseyi haberdar etmeden ya da tercüman talebinde bulunmadan, daha sonra Zaza'ca olduğu öğrenilen Türkçe dışında konuşulan bir dilde, konuşmaya başlamış olması ancak programda konusunda uzman bir çevirmenin olmaması ve RTUK kurallarına göre programda konuşulan her konudan yapımcı, yayıncı ve sunucunun sorumlu tutulacağı esasıdır.