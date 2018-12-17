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Müge Anlı yine yanılmadı! Nursel Doğan ile Deniz'in kaybolmasının ardındaki birinci şüpheli Haydar Sırça tutuklandı! 17 Aralık

17 Aralık 2018, Pazartesi

Müge Anlı yine yanılmadı. Müge Anlı'nın bugünkü programında ilginç gelişmeler yaşandı. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 125 gün sonunda Nursel Doğan ve arkadaşı Deniz'in kaybıyla ilgili sır perdesi aralandı. Müge Anlı’nın işaret ettiği o isim, kayıp iki kadının katil zanlısı olarak tutuklandı! 17 Aralık Müge Anlı canlı yayınına bağlanan kişinin anlattıkları tüyler ürpertti. İşte Müge Anlı'nın bugünkü programında yaşananlar...


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