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Müge Anlı yaşı küçük kızı kaçıran adamın peşinde!

29 Kasım 2017, Çarşamba
Niğde’de yaşayan 17 yaşındaki Ayşenur Erol’dan 25 Eylülden bu yana haber yok. Anne Tülay Hanım, 66 gündür 17 yaşındaki kayıp kızı Ayşenur Erol’u arıyor. Anne Tülay Erol, Müge Anlı'da kızı 17 yaşındaki Ayşenur Erol'un Ali Kök tarafından tehditle kaçırdığını söyledi.
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