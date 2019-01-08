Müge Anlı Tuncer Ustael'in avukatının yanında verdiği ifadeyi canlı yayında okudu! 7 Ocak 08 Ocak 2019, Salı

Müge Anlı canlı yayında Tuncer Ustael'in verdiği ifadeyi okudu. Tuncer Ustael',n avukatının yanında verdiği ifadede, "Çocuklarıma kötü davrandığı için Meryem Tahnal'ı aç bırakıp tokat attım" yazıyordu. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 7 Ocak tarihinde Müge Anlı'nın okuduğu Tuncer Ustael'in verdiği ifade, aslında Meryem Tahnal'a yaptığı işkencelerin hafifletilmiş haliydi. Ancak Ustael, 3 polis memuru ve avukatının da yanındayken verdiği ifadeyi inkar etti.