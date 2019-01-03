Müge Anlı Tuncer Ustael hakkında kan donduran gerçekleri ortaya çıkardı! 3 Ocak

Müge Anlı canlı yayınında Meryem kızı Melike Tahnal'ın cesetlerinin nerede olduğu araştırılıyor. Tam 10 yıldır, onlarca iddianın ortaya atıldığı sır perdesi Müge Anlı’da aralanıyor… Müge Anlı Tuncer Ustael hakkında elde ettiği kan donduran bilgileri canlı yayında açıkladı. Edindiği bilgiler karşısında sinirleri bozulan Müge Anlı'ya izleyicilerden destek geldi. Peş peşe gelen ihbarlar sonucunda Tuncer Ustael'in 3 çocuğa yaptıkları ortaya çıktı. İşte 3 Ocak Müge Anlı canlı yayınında yaşanan o anlar...
Müge Anlı Tuncer Ustael hakkında kan donduran gerçekleri ortaya çıkardı! 3 Ocak03 Ocak 2019, Perşembe
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