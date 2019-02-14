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Müge Anlı son bölümdeki Gazi Akbıyık hakkında kan donduran itiraf! 14 Şubat Müge Anlı son bölüm izle

14.02.2019 14:17

Müge Anlı son bölümde araştırılan öğretmen Tuğba Sarıkülçe nasıl kaçırıldı? 52 yaşındaki Gazi Akbıyık'ın başına ne geldi? 14 Şubat Müge Anlı canlı yayınında 18 Ocak'tan bu yana kendisinden haber alınamayan Abdullah Gazi Akbıyık hakkında korkunç iddialar ortaya atıldı. Afyon'da yaşayan 52 yaşındaki Abdullah Gazi Akbıyık'ın damadını vurdurtmak için parayla adam tuttuğu ve sonra ortadan kaybolduğu söylenirken, Gazi'nin eski eşi Kıymet Albayrak'tan korkunç iddialar geldi. Müge Anlı'da bugün yaşanan, Kıymet Hanım'ın itirafının detaylarını merak ediyorsanız,14 Şubat Müge Anlı son bölüm izleyin...


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