Müge Anlı son bölümde Zekai Turhal cinayetinde şoke eden gerçekler! (1 Nisan) Müge Anlı son bölüm izle 02.04.2019 14:20

Müge Anlı son bölümde Kırıkkale bir inşaat kulübesinde öldürülen Zeki Turhal hakkında birbirinden şoke eden gelişmeler. Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Müge Anlı'da bugün inşaat işçisi Zeki Turhal'ın yanında çalıştığı Ejder Gevrek'in kadın ticareti yaptığı iddiaları olay yarattı. Müge Anlı'da bugün yaşananları merak ediyorsanız (2 Nisan) Müge Anlı son bölümü tek parça izleyebilirsiniz...