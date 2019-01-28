Müge Anlı son bölümde Yeşilçam filmlerini aratmayacak hayat hikayesi! 28 Ocak Müge Anlı son bölüm izle 28 Ocak 2019, Pazartesi

Müge Anlı son bölüme Yeşilçam filmlerini aratmayan bir hayat hikayesi konu oldu. Müge Anlı canlı yayınına çıkan Mehmet Selim Kaymaz, hiç görmediği babası Ahmet Kaymaz'ı aramak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Yıllar önce öldü sandığı babası hakkında 20 gün önce haber alan Mehmet Kaymaz'ın canlı yayında anlattıkları herkesi şok etti. Lübnan'da öldüğü düşünülen Ahmet Kaymaz'ı tanıyan kişi canlı yayında konuştu. Aranan Ahmet Kaymaz'ın Kızı Felek Kaymaz, Müge Anlı canlı yayınına bağlandı! Ferhat Bey'in Zaho'daki dükkanlardan gönderdiği görüntüler ise Müge Anlı İle Tatlı Sert'te... İşte merak edenler için Müge Anlı son bölüm...