Müge Anlı son bölümde yaşanan Seher Okusal cinayetinin detayları! 4 Şubat Müge Anlı son bölüm izle 04 Şubat 2019, Pazartesi

Müge Anlı son bölümde, Seher Okusal cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Hafta içi her gün saat 10:00'da Atv ekranlarında izleyicisi karısına çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde, Seher Okusal cinayetinin detayları konuşuldu. Müge Anlı bir cinayeti daha aydınlattı. Seher Okusal cinayetindeki sır perdesi nasıl aralandı? Müge Anlı canlı yayınına katılan Mevlüt Okusal, her şeyi inkar ederken, savcılıkta cinayeti bir bir itiraf etmek zorunda kaldı. 4 Şubat Müge Anlı son bölümde Seher Okusal'ın cesedinin bulunduğu torba ve kemiklere ulaşıldı. 4 Şubat Müge Anlı son bölümde yaşananları merak ediyorsanız Müge Anlı son bölümü full izleyebilirsiniz...