Müge Anlı son bölümde son dakika Burhan Aykurt gelişmesi! Çelişkili ifade veren abiden Müge Anlı canlı yayınında itiraf! 23.09.2019 12:55

Müge Anlı'da son dakika Burhan Aykurt gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Muğla'nın Fethiye ilçesinde esrarengiz bir şekilde kaybolan Burhan Aykurt'un abisi Mahmut Aykurt, Müge Anlı'nın ısrarları sonucunda her şeyi itiraf edeceğini açıkladı! Müge Anlı'nın, "Anladığım kadarıyla senin de istemediğin bir şey gelmiş kardeşinin başına, lütfen artık anlat." demesi üzerine Burhan Aykurt'un abisi Mahmut Aykurt canlı yayında, "Tamam abla, ben size ayrı anlatacağım" itirafında bulundu. İşte 23 Eylül Müge Anlı canlı son bölümde son dakika Burhan Aykurt gelişmesi!