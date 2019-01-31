Müge Anlı son bölümde Seher Okusal'ı öldürdüğü iddia edilen kardeşi Mevlüt Okusal konuştu! 31 Ocak

Müge Anlı canlı yayınına peş peşe gelen Seher Okusal cinayeti itirafının sır perdesi aralanıyor. Bursa'da yaşayan 17 yaşındaki Sevilay Aha, annesi Seher Okusal'dan 2007 yılında ayrıldı. Annesini en son 2007 yılında gören Sevilay Aha, 2011 yılında yalnızca annesinin sesini duyabildi. Müge Anlı canlı yayınına çıkan Sevilay Hanım'ın annesi ve akrabaları hakkında anlattıkları herkesi şok etti. Sevilay Aha, 5 yıl önce teyzesinin kendisine, annesinin öldürüldüğünü söylediğini belirtti. İddialara göre cinayetin bir numaralı şüphelisi dayı Mevlüt Okusal'dan başkası değildi. Müge Anlı canlı yayınına bağlanan kardeşlerin iddiaları ise kan dondurdu. Bugün Müge Anlı canlı yayınına bağlanan dayı Mevlüt Okusal, korkunç iddialar hakkında bakın neler söyledi... İşte 31 Ocak Müge Anlı son bölümde cinayet itirafı hakkında yaşanan son gelişmeler...
Müge Anlı son bölümde Seher Okusal'ı öldürdüğü iddia edilen kardeşi Mevlüt Okusal konuştu! 31 Ocak31 Ocak 2019, Perşembe
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