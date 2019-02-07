Müge Anlı son bölümde neler yaşandı? 7 Şubat Müge Anlı son bölüm izle 07 Şubat 2019, Perşembe

Müge Anlı son bölümde yarım asır sonra Londra'da bulunan Hanife Hanım'ın kardeşiyle ilgili neler konuşuldu. Hafta içi Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün birbirinden ilginç hayat hikayelerine yer verildi. Bir ablanın bitmeyen hasreti, Londra'da bulunan Hanife Hanım'ın kardeşi ve 55 yaşındaki kayıp Feride Ercan'ın hayat hikayesini merak ediyorsanız, 7 Şubat Müge Anlı son bölümü izleyebilirsiniz...