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Müge Anlı son bölümde neler yaşandı? 30 Ocak Müge Anlı son bölüm izle

30 Ocak 2019, Çarşamba

Müge Anlı son bölüme duygu dolu anlar yaşandı. Lübnan'da öldü sandıkları babaları Ahmet Kaymaz'ın fotoğrafını ilk kez gören çocuklar, stüdyoda duygusal anların yaşanmasına sebep oldu. 30 Ocak Müge Anlı son bölümde, 14 yaşındaki Sudenaz Salman ailesine kavuştu! Sevgi İzi projesiyle birlikte Müge Anlı bir plaket daha aldı. Müge Anlı'da bugün neler yaşandı merak ediyorsanız, 30 Ocak Müge Anlı son bölümü izleyebilirsiniz...


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