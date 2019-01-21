Müge Anlı son bölümde neler yaşandı? 21 Ocak Müge Anlı full izle 21 Ocak 2019, Pazartesi

Müge Anlı son bölümde neler yaşandı? Lise öğrencisi Filiz Karadavut cinayetinde yeni gelişmeler... Eşinin suçsuz olduğunu söyleyen ablaya göre kız kardeşi yaşıyor. Ancak Çiğdem Çakırer'in ağzından kaçan o sözler birçok şeyi aydınlatıyordu: "... öldürdükten sonra da söyledi!" Öldürülen Filiz Karadavut'un babası da Müge Anlı'ya konuştu. 21 Ocak Müge Anlı son bölümde yaşananları merak edenler, Müge Anlı son bölümü full izleyebilirler...