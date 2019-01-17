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Müge Anlı son bölümde neler yaşandı? 17 Ocak Müge Anlı full izle

17 Ocak 2019, Perşembe

Önce okuma yazma öğrendiler, şimdi kitap yazdılar. "Geç Kalmış Kalemler"den Müge Anlı'ya teşekkür geldi. İstanbul Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Kültür ve Dayanışma Derneği'nden Müge Anlı'ya plaket... Hentbol hakemi Nursena Haşlaman ailesini arıyor... Kızının 12 yıl önce damadı tarafından öldürüldüğünü iddia eden Durna Karadavut Müge Anlı İle Tatlı Sert stüdyosunda!


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