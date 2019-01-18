Müge Anlı son bölümde ne oldu? 18 Ocak Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm full izle 18 Ocak 2019, Cuma

Müge Anlı son bölümde, Müge Anlı'nın katıldığı arkeolojik kazılarda bulunan eserler, şimdi sergileniyor. 17 yaşında evlatlık olduğunu öğrenen Nursena Haşlaman'ın annesini Müge Anlı kısa sürede buldu. Lise öğrencisi Filiz Karadavut cinayetinde bir sır perdesi daha aralanıyor: Cinayette abla Çiğdem'in de parmağı var mı? 12 yıl önce kaybolan Filiz Karadavut'un annesi, abisi ve ablası canlı yayında karşı karşıya geldi. 12 yıldır kayıp olan Filiz Karadavut'un ablası,eşinin kardeşi Filiz'i öldürmediğini e Filiz'i yolda gördüğünü iddia etti. 18 Ocak Müge Anlı canlı yayınında neler yaşandı merak ediyorsanız haberimizin detayından Müge Anlı son bölümü full izleyebilirsiniz...