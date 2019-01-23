Müge Anlı son bölümde katil zanlısı Umut Çakırer ile eşi Çiğdem Çakırer'in telefon konuşması! 23 Ocak Müge Anlı full izle

Müge Anlı'da bugün Filiz Karadavut cinayetiyle ilgili korkunç iddialarda bulunuldu. Filiz Karadavut'u en son gören kişi neler anlattı? Çiğdem Çakırer'in katil zanlısı eşi Umut Çakırer, telefonda neler söyledi?Babasının aradığı Damla Gündüz'ü Müge Anlı ve ekibi buldu! Ve kaçırılan Damla Gündüz canlı yayında! 35 yıl önce dünyaya getridiği bebeğini arıyor. İBB Mezarlıklar Müdürlüğü 1984'te defnedilen bebekleri araştırıyor. Nursel Doğan ve arkadaşı Deniz'in cinayetiyle ilgili Haydar Sırça'nın çiftliğinde arama çalışmaları başladı! 23 Ocak Müge Anlı son bölümde yaşananlardan haberdar olmak için Müge Anlı son bölüm full izleyin...
Müge Anlı son bölümde katil zanlısı Umut Çakırer ile eşi Çiğdem Çakırer'in telefon konuşması! 23 Ocak Müge Anlı full izle23 Ocak 2019, Çarşamba
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