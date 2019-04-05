Müge Anlı son bölümde Karaman'da sırra kadem basan Fatma Uyanık'la ilgili gelişmeler! 5 Nisan Müge Anlı son bölüm izle 05.04.2019 18:03

Müge Anlı son bölümde 546 gün önce Karaman'da sırra kadem basan Fatma Uyanık hakkında sıcak gelişmeler yaşandı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında saat 10.00'da izleyicisiyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılan Fatma Uyanık'a ne oldu? Müge Anlı'da bugün neler yaşandı merak edenler, haberimizin detayından 5 Nisan Müge Anlı son bölümü full izleyebilirler!