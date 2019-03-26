Müge Anlı son bölümde inşaatta cesedi bulunan Zekai Turhalı neden öldürüldü? (26 Mart) Müge Anlı son bölüm izle

Müge Anlı'da bugün, Zekai Turhalı'nın eşi Ümmüş Turhalı, eşinin ölümüyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Evli ve 4 çocuk babası Zekai Turhal, inşaatın bekçi kulübesindeyken 20 el ateş edilerek öldürüldü. Müge Anlı son bölümde yaşanan sıcak gelişmeler için (26 Mart) Müge Anlı son bölümü izleyebilirsiniz...
Müge Anlı son bölümde inşaatta cesedi bulunan Zekai Turhalı neden öldürüldü? (26 Mart) Müge Anlı son bölüm izle26.03.2019 14:22
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