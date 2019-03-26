Haberler Web TV Müge Anlı son bölümde inşaatta cesedi bulunan Zekai Turhalı neden öldürüldü? (26 Mart) Müge Anlı son bölüm izle

Müge Anlı son bölümde inşaatta cesedi bulunan Zekai Turhalı neden öldürüldü? (26 Mart) Müge Anlı son bölüm izle

26.03.2019 14:22

Müge Anlı'da bugün, Zekai Turhalı'nın eşi Ümmüş Turhalı, eşinin ölümüyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Evli ve 4 çocuk babası Zekai Turhal, inşaatın bekçi kulübesindeyken 20 el ateş edilerek öldürüldü. Müge Anlı son bölümde yaşanan sıcak gelişmeler için (26 Mart) Müge Anlı son bölümü izleyebilirsiniz...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları