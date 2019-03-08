Müge Anlı son bölümde Hacer Cengiz cinayetiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşandı! Müge Anlı (8 Mart) son bölüm izle 08.03.2019 13:56

Müge Anlı canlı yayınında 6 yıl sonra torunu Ali Uğur'un gösterdiği bölgede Hacer Cengiz'in cesedine ulaşıldı.Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, Hacer Cengiz cinayetiyle ilgili sorguları tamamlanan zanlılar adliyeye çıkartıldı. Torundan kan donduran suçlama: 83 yaşındaki Hacer Cengiz'i gelini Lale boğarak mı öldürdü? Hacer Cengiz cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 5 kişinin ifadelerinde neler var merak ediyorsanız, (8 Mart) Müge Anlı son bölümü izleyebilirsiniz...