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Müge Anlı son bölümde Filiz Karadavut cinayetiyle ilgili neler yaşandı?

22 Ocak 2019, Salı

Müge Anlı son bölümde Filiz Karadavut'un ablası Çiğdem Çakırer, Filiz'in gömüldüğü iddia edilen bölgeye gitti! Umut Çakırer'in avukatı canlı yayına bağlandı! İşte 22 Ocak Müge Anlı canlı yayınında yaşananları merak edenler için Müge Anlı son bölüm...


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