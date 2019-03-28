Müge Anlı son bölümde son dakika gelişmeleri yaşandı. Hafta içi her gün ilgiyle izlenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, 5 definecinin lideri olan ve kendisini Mehdi olarak ilan eden Nur Ahmet Pehlivanoğlu konuştu. Müge Anlı'da 28 Mart Perşembe günü neler yaşandı merak ediyorsanız, (28 Mart) Müge Anlı son bölümü izleyebilirsiniz...
Müge Anlı son bölümde Esrarengiz define kazısının lideri Nur Ahmet Pehlivan'dan şok sözler! (28 Mart) Müge Anlı son bölüm izle28.03.2019 17:32
- CHP'li Sarıyer Belediyesi borç batağında! Tam 520 milyon 927 bin lira
- Son dakika: BUDO'dan sefer iptalleri
- İYİ Parti Belediye Başkanı Vahdi Arısoy'dan skandal sözler
- Müge Anlı son bölümde Esrarengiz define kazısının lideri Nur Ahmet Pehlivan'dan şok sözler! (28 Mart) Müge Anlı son bölüm izle
- Özhaseki büyük müjdeyi verdi! Yüzde 50 indirim geliyor...
- Bangladeş'te 22 katlı binada yangın: Ölü ve yaralılar var
- Başkan Erdoğan'dan Ankara Haymana'da önemli açıklamalar
- Sosyal medyayı sallayan Zillet İttifakı klibi
- Sosyal medyayı sallayan Zillet İttifakı klibi
- Narin Yarim şarkısıyla tanınan Banu Parlak'tan olay sözler: Boşandığım dakika eski kocamla yatarsan...
- Başkan Erdoğan'dan işsizlik açıklaması: Endişe etmeyin tek hanelere inecek
- Başkan Erdoğan: HDP, PKK'nın siyaset kanadıdır
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.