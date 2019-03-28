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Müge Anlı son bölümde Esrarengiz define kazısının lideri Nur Ahmet Pehlivan'dan şok sözler! (28 Mart) Müge Anlı son bölüm izle

28.03.2019 17:32

Müge Anlı son bölümde son dakika gelişmeleri yaşandı. Hafta içi her gün ilgiyle izlenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, 5 definecinin lideri olan ve kendisini Mehdi olarak ilan eden Nur Ahmet Pehlivanoğlu konuştu. Müge Anlı'da 28 Mart Perşembe günü neler yaşandı merak ediyorsanız, (28 Mart) Müge Anlı son bölümü izleyebilirsiniz...


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