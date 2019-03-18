Müge Anlı son bölümde Asım Bayram cinayetiyle ilgili son dakika gelişmeleri yaşandı! (18 Mart) Müge Anlı son bölüm izle 18.03.2019 16:35

Müge Anlı son bölümde Asım Bayram cinayetinden şüpheli 9 kişinin 6'sının tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını açıkladı. Antalya canavarları Murat Güneş, Medeni Öztaş ve Mevlüt Sağlam ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Peki Ferluga Karatuğ'a ne oldu? (18 Mart) Müge Anlı son bölümde Müge Anlı'nın arkadaşının verdiği bilgi neydi? Müge Anlı'da bugün neler yaşandı merak ediyorsanız Müge Anlı son bölümü tek parça izleyebilirsiniz...

Kahraman şehitlerimize ve gazilerimize minnet ve şükran ile... 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlu olsun. Ölen iş arkadaşının eşiyle evlendi, akıllara inşaattan mı attı sorusu geldi... Ölen iş arkadaşının eşiyle evlenen Adem Çelik canlı yayında! 8 Mart'ta İstanbul Arnavutköy'de kaybolan Burhan Cila Bulundu! Asım bayram cinayeti hakkında son dakika gelişmeleri... Hepsi ve daha fazlası için Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümü izleyin...