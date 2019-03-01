Müge Anlı son bölümde Antalya Kepez'de aranan Asım Bayram hakkında son gelişmeler! (1 Mart) Müge Anlı son bölüm izle 01.03.2019 14:14

Müge Anlı son bölümde 39 gündür kayıp olan Asım Bayram hakkında neler yaşandı? Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, esrarengiz bir şekilde kaybolan Asım Bayram araştırılmaya devam ediyor. Antalya Kepez'de devam eden arama çalışmalarında son durum nedir? Asım Bayram dolandırıcı çetesinin eline mi düştü? Polis, Murat Bey'in evinin kamera kayıtlarını incelemeye aldı! Diğer yandan 6 gün önce İstanbul Fatih'te kaybolan İki çocuk annesi Hatice Tilki canlı yayına bağlandı. Müge Anlı'da bugün neler yaşandı merak ediyorsanız, (1 Mart) Müge Anlı son bölümü izleyebilirsiniz...