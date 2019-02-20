Müge Anlı son bölümde Adem Kara cinayetiyle ilgili neler yaşandı? Müge Anlı son bölüm izle (20 Şubat) 20.02.2019 13:42

Müge Anlı son bölümde Adem Kara cinayetiyle ilgili neler yaşandı? Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, 48 yaşındaki Adem Kara cinayetiyle ilgili korkunç gerçekler ortaya çıkmaya devam ediyor. Herkesin merak ettiği 'Adem Kara'yı kim öldürdü?' sorusunun cevabı için (20 Şubat) Müge Anlı son bölümü izleyebilirsiniz...