Müge Anlı canlı yayınında 82 yaşındaki Asım Bayram'a ne olduğu araştırılıyor. Gayrimenkul zengini Asım Bayram, 1 ay önce bir emlakçıyla evden çıkıp bir daha geri dönmedi. Asım Bayram'ın kaybolduğu günden 2 gün sonra Kepez Varsak'ta Asım Bayram'a ait gri renkli aracı plaka takip sistemine takıldı. (26 Şubat) Müge Anlı son bölümde yaşananları merak ediyorsanız, Müge Anlı son bölümü tek parça izleyebilirsiniz...
Müge Anlı son bölümde Adem Kara cinayetiyle ilgili neler yaşandı? (26 Şubat) Müge Anlı son bölüm izle26.02.2019 18:08
- Müge Anlı son bölümde Adem Kara cinayetiyle ilgili neler yaşandı? (26 Şubat) Müge Anlı son bölüm izle
- Borajet'in eski sahibi Yalçın Ayaslı'nın sağ kolu Zahide Üner FETÖ'den tutuklandı
- Derbi sonrası Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye PFDK şoku
- Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geldi
- Osmaniye'de tarihi eser operasyonunda İbranice yazılı kitap ele geçirildi
- Eylül’ü öldüren sanığa müebbet ve 39 yıl, annesine 20 yıl hapis istemi
- Üst Düzey DHKP/C'lilerin Sığınakta Yakalandığı Anların Görüntüsü Ortaya Çıktı
- Romanya'da Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: Yaralılar var...
- İstanbul'daki DHKP-C operasyonunun polis kamerası görüntüleri
- 24 kişinin öldüğü faciada midibüs sahibine 10 yıl hapis cezası
- Son dakika: Bahçeli'den flaş 31 Mart mesajı
- CHP'nin Bodrum Belediye Başkan adayı Mustafa Saruhan'ın adaylığı düşürüldü
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.