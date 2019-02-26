Müge Anlı son bölümde Adem Kara cinayetiyle ilgili neler yaşandı? (26 Şubat) Müge Anlı son bölüm izle 26.02.2019 18:08

Müge Anlı canlı yayınında 82 yaşındaki Asım Bayram'a ne olduğu araştırılıyor. Gayrimenkul zengini Asım Bayram, 1 ay önce bir emlakçıyla evden çıkıp bir daha geri dönmedi. Asım Bayram'ın kaybolduğu günden 2 gün sonra Kepez Varsak'ta Asım Bayram'a ait gri renkli aracı plaka takip sistemine takıldı. (26 Şubat) Müge Anlı son bölümde yaşananları merak ediyorsanız, Müge Anlı son bölümü tek parça izleyebilirsiniz...