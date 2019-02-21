Müge Anlı son bölümde Adem Kara cinayetiyle ilgili İsmail Kara neler anlattı? (21 Şubat) Müge Anlı son bölüm izle 21.02.2019 14:14

Müge Anlı canlı yayınında 48 yaşındaki Adem Kara cinayetinin gizemi çözüldü mü? Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programınında bugün neler yaşandı? Adem Kara cinayetinin ölümündeki kaz detayı her şeyi ele mi veriyor? Adem Kara'yı kim ya da kimler öldürdü. İsmail Kara: Müge Anlı'ya konuştu: Trabzon Akçaabat'ta herkes Hakan'dan şüpheleniyordu.Müge Anlı'nın bugünkü programında neler oldu merak ediyorsanız, (21 Şubat) Müge Anlı canlı izleyebilirsiniz...