Müge Anlı son bölümde Adem Çelik, Hüseyin Aslan'ın ölümüyle ilgili şok itirafta bulundu! (19 Mart) Müge Anlı son bölüm izle 19.03.2019 14:10

Müge Anlı son bölümde 3 çocuk babası Hüseyin Aslan'ın ölümü ile ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Hüseyin Bey öldükten 2 ay sonra iş arkadaşı Adem Çelik ile evlenen Emel Hanım, her şeyi planlayarak mı yaptı? Adem Çelik Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde son anda neden ifade değiştirdi? Adem Çelik'in son dakika itirafı ne? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşandı merak ediyorsanız, (19 Mart) Müge Anlı son bölüm izleyebilirsiniz...