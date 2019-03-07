Müge Anlı son bölümde 83 yaşındaki Hacer Cengiz cinayetiyle ilgili neler yaşandı? (7 Mart) Müge Anlı son bölüm izle 07.03.2019 18:05

Müge Anlı canlı yayınında 83 yaşında bir anda ortadan kaybolan Hacer Cengiz cinayetiyle ilgili tüm detayları aydınlandı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, oğlu, gelini, torunu ve dünürü gözaltına alınan 83 yaşındaki Hacer Cengiz cinayetiyle ilgili ilginç gelişmeler yaşandı. Müge Anlı'da bugün neler yaşandı merak ediyorsanız, (7 Mart) Müge Anlı son bölümü izleyebilirsiniz...