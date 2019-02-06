Müge Anlı son bölümde 16 yıl sonra anne - oğulun kavuşması izleyiciyi duygulandırdı! 6 Şubat Müge Anlı son bölüm izle

Müge Anlı son bölümde 20 yaşındaki Kerem Öztekin'in 16 yıl sonra annesi Hatice Gümüşsuyu ile kavuşma anı, Müge Anlı ve izleyicisine duygusal anlar yaşattı. Müge Anlı ve ekibi bir mucizeyi daha gerçekleştirdi. Hatice Gümüşsuyu olup bitenleri anlatırken, oğlu Kerem annesini öpmekten kendini alıkoyamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Müge Anlı'nın öncülük ettiği ''Okuma-yazma Seferberliği''nde Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Müge Anlı son bölümde yaşananları öğrenmek için 6 Şubat Müge Anlı son bölümü izleyebilirsiniz...
Müge Anlı son bölümde 16 yıl sonra anne - oğulun kavuşması izleyiciyi duygulandırdı! 6 Şubat Müge Anlı son bölüm izle06 Şubat 2019, Çarşamba
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