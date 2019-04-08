Müge Anlı Palu ailesi olayı hakkında kan donduran son dakika gelişmelerini aktardı! 8 Nisan Müge Anlı son bölüm izle 08.04.2019 16:55

Müge Anlı son bölümde Palu ailesi olayı hakkında son dakika gelişmelerini paylaştı. Müge Anlı ekibi, Kocaeli Adliyesi'nden sıcak gelişmeleri canlı olarak aktardı. Meryem ve Melike Tahnal cinayetinin katil zanlıları bugün mahkeme salonunda neler anlattı? Bağ evinde kaybolan Fatma Uyanık soruşturmasıyla ilgili baş şüpheli 1 buçuk yıl sonra her şeyi itiraf etti! Müge Anlı son bölümde Palu ailesi ve Fatma Uyanık soruşturmasıyla ilgili son dakika gelişmeleri için, 8 Nisan Müge Anlı son bölüm tek parça full izleyin...