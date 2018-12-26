Müge Anlı canlı yayınında herkesi şok eden gelişmeler yaşandı. 7 yıl sonra ortaya çıkan Mehmet Uygur cinayetinde 6 sün sonra yeni bulgulara rastlandı. Mehmet Uygur öldürüldükten sonra 2 kadın tarafından bir battanyeye sarılı vaziyette Hatay Dörtyol Derinçay mevkiinde bir araziye 2011 yılında gömüldü. Müge Anlı ekibi yaptığı araştırmalara göre cinayette kullanılan silahın ve Mehmet Uygur'un nüfus cüzdanının da o battaniyeye sarılı olduğu bilgisine ulaştı. Müge Anlı canlı yayınında Mehmet Uygur'un cesedi araştırılırken 2 çuval eşyaya rastlandı. Bulunan eşyaların bir kadına ait olduğu ve bu kişinin de Selvi Uygur olması üzerinde şüpheler arttı. İşte 26 Aralık Müge Anlı canlı yayınında Mehmet Uygur cinayetiyle ilgili yaşananlar...
Müge Anlı - Mehmet Uygur cinayetinde şok gelişme! Arama çalışmalarında 2 çuval eşya çıktı! 26 Aralık26 Aralık 2018, Çarşamba
- Müge Anlı - Mehmet Uygur cinayetinde şok gelişme! Arama çalışmalarında 2 çuval eşya çıktı! 26 Aralık
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