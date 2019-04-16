Müge Anlı mehir cinayetinde sürpriz gelişme! (16 Nisan Müge Anlı son bölüm izle) 16.04.2019 16:13

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Müge Anlı ile Tatlı Set, birçoğu film senaryolarını arattırmayacak konuları ile izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Konya'da kızlarının gözü önünde vahşice bir şekilde öldürülen Metin Büyükşen ile Necla Büyükşen, mehir cinayetine mi kurban gitti? Metin Büyükşen'in konuştuğu bankacı neler söyledi. Hepsi ve daha fazlası 16 Nisan Müge Anlı son bölümü full tek parça izleyebilirsiniz...