Müge Anlı 3 Eylül canlı yayında Leyla Aydemir cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesini açıkladı. Atv'nin sevilen ve aralıksız takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, minik Leyla Aydemir'in cansız bedeninde cinsel istismar bulgusuna rastlanmadığını açıklandı. Müge Anlı, Leyla Aydemir cinayetiyle ilgili 7 kişinin 'kasten adam öldürme' suçundan dava açıldığını ifade etti. Otopsi sonucunda cinsel istismar ve delici - kesici aletle öldürüldüğüne dair bir bulguya rastlanmayan Leyla Aydemir'in ölüm şekli Adli Tıp Kurumu tarafınca henüz belirlenemedi.
Müge Anlı Leyla Aydemir'in otopsi sonucunu açıkladı! Leyla Aydemir cinayetiyle ilgili çarpıcı detaylar! (Video)03.09.2019 13:21
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