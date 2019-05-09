Müge Anlı iyilikte yarışmaya devam ediyor! Küçük Emirhan'ın hayali gerçek oldu! 09.05.2019 11:44

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dün (8 Mayıs Çarşamba) 14 yaşındaki 8.sınıf öğrencisi Emirhan ve ailesi konuk oldu. Müge Anlı'nın "hayalinizi yazın, gerçek olsun" çağrısını duyan Emirhan hemen eline kağıt kalem alıp bir mektup yazdı. Emirhan'ın kendisinden çok ailesini düşünüyor olması Müge Anlı'yı duygulandırdı ve aileyi stüdyoya davet etti ve küçük Emirhan'ın hayali gerçek oldu. İşte o mutluluk verici anlar...

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dün (8 Mayıs Çarşamba) 14 yaşındaki 8.sınıf öğrencisi Emirhan ve ailesi konuk oldu. Müge Anlı'nın "hayalinizi yazın, gerçek olsun" çağrısını duyan Emirhan hemen eline kağıt kalem alıp bir mektup yazdı.

"Annemin daha iyi duymasını istiyorum."

Annesi ve 4 kardeşi ile beraber yaşayan Emirhan, mektubuna "İşitme cihazına ihtiyacımız var ama alabilecek durumumuz yok. Annem merdiven siliyor, ben ve kardeşim okumak istiyoruz ama eve katkıda bulunmak zorundayız. Ablam engelli, o da okumak istiyor." cümlelerini yazdı. Emirhan'ın kendisinden çok ailesini düşünüyor olması Müge Anlı'yı duygulandırdı ve aileyi stüdyoya davet etti.

Emirhan ve ailesi canlı yayına konuk oldu.

"Tavuk çiftliğinde yaşıyorduk, babam bizi terk etti. Ona ulaştığımızda geri gelmeyeceğini söyledi. Şimdi Ümraniye'de yaşıyoruz. Abimin 11.sınıfa gitmesi gerekiyor ancak o da ben de eve katkıda bulunmak için çalışıyoruz." diyen Emirhan'ın küçük yaşta yüklendiği sorumluluklar, hayallerini de büyütmüştü. En çok da annesine içinden geldiği gibi, bağırmadan "seni seviyorum" demek istiyordu. Bunun için annesine işitme cihazı, kardeşleri için ise okul isterken kendi hayalini yazmamıştı. Müge Anlı ısrarlar sonucu öğrendi. Emirhan Galatasaraylıydı ve stadı görmek istiyordu. Program devam ederken İşitme Merkezi Genel Müdürü Ersin Oray canlı yayına bağlandı. İşitme merkezinde annenin tüm ihtiyaçlarını karşılayacaklarını söyledi. Ardından Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da yayına bağlanarak okumak isteyen gençleri okutacağına dair söz verdi. Müge Anlı'ya eğitime ve çocuklara katkılarından dolayı teşekkür ederek her alanda yardımcı olmaya hazır olduğunu dile getirdi. Emirhan'ın kendi hayali için Müge Anlı, Türk Telekom Arena Müze Müdürü Semih Ulu ile iletişime geçip aSpor Muhabiri Emre Kaplan ile onu stada göndereceğine söz verdi. Anlı'nın "Sinan Engin'den rica ettim, Fatih Terim, seni futbolcularla tanıştırmak için idmana bekliyor." sözleri ardından Emirhan'ın mutluluğu gözlerinden okundu.

Prof. Dr. Arif Verimli, canlı yayında Emirhan'ın 15 yaşındaki zihinsel engelli ablasının bakımı üstlendi. Müge Anlı ve ekibi bir kez daha hayalleri gerçeğe dönüştürdü.