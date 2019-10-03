Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Gülizar Emirdağ'ın DNA testi sonucu açıklandı mı? (Video) 03.10.2019 14:46

40 yıl önce 7 aylıkken ailesi tarafından Manisa'da tren garına terk edilen Sevgi hanımın hikayesi Türkiye'yi duygulandırmıştı. Denizli'de yaşana 57 yaşındaki Gülizar Emirdağ kayıp kızını bulabilmek için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Yaşlı kadının çağrısına İzmir'de yaşayan Sevgi hanımdan cevap geldi. Peki Sevgi hanım, Gülizar hanımın kızı mı? DNA testi için kan verdiler. Peki DNA testi sonuçları açıklandı mı?

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programına 40 yıl Manisa tren garını bıraktığı kızını bulmak için başvurdu Gülizar Emirdağ. Sevgi hanım ise programa katılarak 1980 yılında Manisa'da tren garına terk edildiği ve aranan kişinin kendisi olabileceğini söyledi. Müge Anlı bütün bulguların ortak çıkmasından dolayı DNA testi yapılmasını istedi ve DNA testi sonucu merak konusu oldu. Sevgi Hanım Gülizar hanımın kızı mı? Detaylar haberimizde.

Gülizar Emirdağ Temmuz ayı 1980 yılında Manisa tren garına bıraktığı kızını bulmak Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Canlı yayından yaptığı çağrılar sonrasında ise aynı tarihlerde Turgutlu devlet hastanesinde ebe olarak çalışan bir izleyiciden herkesi umutlandıran açıklamalar yaptı.

Canlı yayına bağlanan ebe hanım tren garına bırakılan bir kız çocuğunun bulunup hastaneye getirildiğini, kontrollerinin yapıldığını daha sonra ise o çocuğunun İzmir Karşıya çocuk yuvasına yerleştirildiği bilgilerini verdi.

Eşi aynı yıllarda polis olarak Manisa'da çalışan bir başka izleyici Manisa tren garında aynı tarihte eşinin bir kız çocuğu bulunduğunu söylediğini ve daha sonra o çocuğun İzmir Karşıyaka çocuk yuvasında götürüldüğünü söyledi.

Bu bilgilerden sonra ise canlı yayına bağlanan Sevgi Hanım "Bende Manisa'da bulunmuşum tren istasyonu olup olmadığını bilmiyorum ama. Temmuz ayında bulunmuşum ve Karşıyaka Çocuk Yuvasına götürülmüşüm. Sonrada evlatlık edinilmişim." açıklamalarını yaparak aranan kişinin kendisi olabileceğini söyledi.

Bütün bu gelişmelerden sonra Sevgi hanım ile Gülizar hanıma DNA testi yapılmasına karar verildi. Dün açıklanması beklenen sonuçlar yetişmediği için bu gün açıklanması bekleniyor. Dün Sevgi hanımın aynı babadan abisi olabileceği tahmin edilen Yılmaz beyden gelecek olan DNA bilgileri ile daha kesin bir sonuç alınması bekleniyor.

Bu açıklamalardan sonra bu gün açıklanması beklenen Gülizar Emirdağ ve Sevgi hanımın DNA testinin yarına kaldığı bilgisi canlı yayında verildi.