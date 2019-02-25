Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün yaşananlar! (25 Şubat) Müge Anlı son bölüm izle 25.02.2019 18:57

Müge Anlı son bölümde Adem Kara cinayetiyle ilgili neler yaşandı? Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, Trabzon'da yaşanan Adem Kara cinayetiyle ilgili neler konuşuldu? Müge Anlı'da bugün neler oldu merak ediyorsanız, (25 Şubat) Müge Anlı son bölümü izleyebilirsiniz...