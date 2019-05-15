Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde Ecrin Kurnaz'ın üvey amcası hakkında görgü tanığından şok iddia: Ses duydum... 15.05.2019 13:20

Müge Anlı canlı yayınında 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın kaybıyla ilgili şok gelişme yaşandı! Sansun'un Vezirköprü ilçesine kaybolan minik Ecrin'den 8 gün haber alınamıyor. Müge Anlı, Ecrin Kurnaz'ın ailesiyle konuşarak olayın detaylarını öğrenmeye çalışırken, 15 Mayıs Müge Anlı canlı yayınında konuşan görgü tanığından şok eden bilgiler elde etti. Kurnaz ailesinin komşusu Muhammet Bey, olay günüyle ilgili Ecrin Kurnaz'ın üvey amcası Özkan Kurnaz hakkında gerçeği açıkladı. İşte 15 Mayıs Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri!