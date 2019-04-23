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Müge Anlı ile Tatlı Sert Konya cinayetinde bomba gelişmeler (23 Nisan son bölüm)

23.04.2019 14:45

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert konu ve konuklarıyla Türkiye'nin gündemine oturmaya devam ediyor... Konya'da işlenen Büyükşen cinayeti ile ilgili birbirinden ilginç gelişmeler yaşandı. Metin Büyükşen ve Necla Büyükşen'in cinayetinde mehir parası yüzünden şüpheleri üzerine çeken Betül Büyükşen'in kayınpederi ile olan konuşmaları stüdyoyu şoke etti. İşte Müge Anlı 23 Nisan son bölümde yaşananlar.


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