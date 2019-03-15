Müge Anlı canlı yayınında 49. günün sonunda Antalya Kepez'de ormanlık alanda cesedi bulunan 82 yaşındaki Asım Bayram'ın otopsi işlemleri tamamlandı. (15 Mart) Müge Anlı son bölümde Asım Bayram'ın katil zanlısı Murat Güneş'in verdiği ifade Türkiye'de şok etkisi yarattı. Vahşice katledilen Asım Bayram hakkında son dakika gelişmeleri için (15 Mart) Müge Anlı son bölümü izleyebilirsiniz...
Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Murat Güneş'in itirafı ne oldu? (15 Mart) Müge Anlı son bölüm izle15.03.2019 17:56
- Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu Yeni Zelanda'ya gidiyor
- Başkan Erdoğan Yeni Zelanda Devlet Başkanı Reddy ile görüştü
- Başkan Erdoğan Yeni Zelanda'da yaralanan Türkle görüştü!
- Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Murat Güneş'in itirafı ne oldu? (15 Mart) Müge Anlı son bölüm izle
- Ünlü şarkıcı Louis Tomlinson'ın kardeşi evinde ölü bulundu
- 16-17 Mart hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji hafta sonu hava durumu raporu
- Yeni Zelanda saldırganı Tarrant'ın dinlediği müzikte Türk nefreti!
- Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 4 yaralı
- Zeytin Dalı Gümrük Kapısı faaliyete başladı
- İstanbul Bahçelievler'de tedirgin eden görüntü
- TEM Otoyolu'nda şüpheli paket alarmı! Polis alarma geçti
- Başkan Erdoğan: Yeni Zelanda'da 3 Türk yaralandı biriyle görüştüm
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.