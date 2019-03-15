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Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Murat Güneş'in itirafı ne oldu? (15 Mart) Müge Anlı son bölüm izle

15.03.2019 17:56

Müge Anlı canlı yayınında 49. günün sonunda Antalya Kepez'de ormanlık alanda cesedi bulunan 82 yaşındaki Asım Bayram'ın otopsi işlemleri tamamlandı. (15 Mart) Müge Anlı son bölümde Asım Bayram'ın katil zanlısı Murat Güneş'in verdiği ifade Türkiye'de şok etkisi yarattı. Vahşice katledilen Asım Bayram hakkında son dakika gelişmeleri için (15 Mart) Müge Anlı son bölümü izleyebilirsiniz...


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