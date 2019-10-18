Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında her şeyi anlattı! Gülümser Bulut'un katili kızı Hatice Ayhan mı? 18.10.2019 13:41

Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında İzmir'deki Gülümser Bulut cinayetinin detayları kan dondurdu! 16 Ağustos'ta evinde öldürülen,18 Ağustos'ta kızı Hatice Ayhan akrabası Hacer Uy tarafından çekyatın içinde naylonlanmış ve kefenlenmiş halde cesedi bulunan Gülümser Bulut'un katili kim? 7 ay boyunca annesini öldürdüğü iddiası nedeniyle hapishanede yatan Hatice Ayhan, Müge Anlı canlı yayınında Gülümser Bulut cinayetiyle ilgili çarpıcı detaylar aktardı. İşte Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 18 Ekim canlı yayınında yaşananlar!

Müge Anlı'da son dakika itirafı! Atv'nin ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü programında Gülümser Bulut cinayetiyle ilgili Hatice Ayhan'ın söyledikleri herkesi şoke etti. Hatice Ayhan annesinin nasıl öldüğünü biliyor mu? Hatice Ayhan, Gülümser Bulut'un ölümüyle ilgili çelişkili ifadeler vermesinin nedenini Müge Anlı'ya itiraf etti! İşte Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın bugünkü programında yaşananlar!

HATİCE AYHAN MÜGE ANLI'YA İTİRAF ETTİ!

Annesi Gülümser Bulut'u öldürdüğü iddia edilen Hatice Ayhan 7 ay boyunca cezaevinde şiddet gördüğünü ve bu yüzden olayları doğru düzgün ifade edemediğini söyledi. Hatice Ayhan, evinin anahtarının biri annesinde diğerinin de kendisinde olduğunu ve kapıyı kilitleyip evden çıktığını söyledi. Daha sonra teyzesi ile birlikte eve geldiğinde annesinin cesedinin çekyatın içinde olduğunu söyledi. Müge Anlı ise, o tarihte çevreden bakılan güvenlik kameralarında eve herhangi yabancı birinin girilmediğini söyledi. Çelişkili ifadeler veren Hatice Ayhan annesini öldürmediğini tekrarladı ve bir şey bilmediğini söyledi.

GÜLÜMSER BULUT'UN CESEDİ NASIL BULUNDU?

İddialara göre Hatice Ayhan annesinden 3 gün boyunca haber alamadı ve genç kadın hastanelerde annesini aradı. Hatice Ayhan 3 günün sonunda Yunus Kahraman'ın annesi olan teyzesi ile birlikte eve geldi ve korkunç manzara ile karşılaştı.

Teyzesiyle birlikte eve gelen Hatice Ayhan evde fare kokusunda benzer bir koku olduğunu söyleyerek çekyata yöneldi ve annesini öldürülmüş,kefenlenmiş bir şekilde buldu. Ayhan günlerdir üzerinde uyuduğu çekyatın içerisinde annesinin cansız bedeni ile karşılaşmanın verdiği şok ile "Annem ölmüş ben üzerinde yatıyorum" çığlıkları attı.

Bu olay sonrasında durum polise bildirildi. Olay yerine gelen cinayet büro ekipleri evde inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hatice Ayhan verdiği çelişkili ifadeler sebebiyle olay gecesi sevk ediliği adliyede tutuklandı. Kasten öldürme suçuyla yargılanarak tutuklanan Ayhan 7 ay ceza evinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

MÜGE ANLI CANLI YAYINDA ŞOKE EDEN GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI!

Gülümser Bulut'un cansız bedenine ulaşan kızı Hatice Ayhan ve akrabası Hacer Uyar, Müge Anlı canlı yayınında yüzleşti. Hacer Uyar, Hatice Hanım'ın kendisini zorla eve götürdüğünü iddia ederken Hatice Ayhan ise, "Annemden bir haber gelir mi? Eve gelmiş midir? diye birlikte gidelim dedim defalarca" dedi.

Müge Anlı, polis ekiplerinin ortaya çıkardığı bir bilgiye ulaştı. Cesedi bulan akraba Hacer Uyar'ın, 1999 yılında işlenen bir kadın cinayetinin katil zanlısı olan Yusuf Kahraman'ın annesi olduğu ortaya çıktı.

Yusuf Kahraman'ın öldürdüğü Nilgün Kırlı'nın abisi Volkan Kırlı, Müge Anlı canlı yayınına bağlandı ve kardeşinin ölüm şekli hakkında bilgiler paylaştı. Müge Anlı ve izleyiciler öğrendikleri gerçek karşısında şoke oldu.

19 YIL ÖNCE AYNI CİNAYETİ İŞLEMİŞ...

Kardeşi öldürülen Volkan Kırlı'nın,"Yusuf Kahraman, ablamın kafasına odunla vurup boğarak öldürmüş. Daha sonra da halıya koyıp balkona koymuş. 1 gün de evde kalmış ve evi temizlemiş." sözleriyle 19 yıl önce işlenen cinayetin, Gülümser Bulut cinayetiyle benzer olduğu tespit edildi.

MÜGE ANLI'DAKİ GÜLÜMSER BULUT OLAYININ DETAYLARI

Müge Anlı'da araştırılan Gülümser Bulut olayı ekranlara damga vurdu. Bulut, 18 Ağustos 2018 tarihinde İzmir Konak'taki evinde ölü bulunmuştu.

Annesi Gülümser Bulut'tan haber alamayan Hatice Ayhan, teyzesiyle birlikte annesinin evine geldi.

Hatice Ayhan, eve girdiğinde bir koku fark etti ve fare ölmüş olabileceğini düşünerek kokuya yöneldi. Ayhan, Gülümser Bulut'un evindeki çekyatı açtı ve korkunç manzara ile karşılaştı.

Gülümser Bulut, evindeki çekyatın içerisinde kefenlenmiş bir şekilde ölü bulundu. Hatice Ayhan, olay sonrası balkonuna çıkarak "Annem ölmüş ben 2 gündür üzerinde yatıyormuşum" şeklinde bağırmaya başladı. Sonrasında ise Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerine geldiler.

Bulut'un kızı Hatice Ayhan olay sonrasında tutuklanmıştı. Ancak aylar sonra Ayhan, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.