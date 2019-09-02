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Müge Anlı ile Tatlı Sert başladı! Türkiye'yi sarsan Palu ailesiyle ilgili davada son gelişmeler...

02.09.2019 17:33

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezona Türkiye'yi sarsan Palu ailesi davasıyla başladı. Türkiye'yi derinden sarsan Palu ailesi olayında son gelişmeler neler? Müge Anlı, programın ilk gününde geçen sezona damga vuran Palu ailesiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı...


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