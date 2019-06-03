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Müge Anlı ile Tatlı Sert 3 Haziran son bölümde Ecrin Kurnaz gelişmesi (Canlı yayın full)

03.06.2019 14:22

Tüm Türkiye Müge Anlı ile Tatlı Sert'in ele aldığı Ecrin Kurnaz hakkında son dakika gelişmelerini merak ediyor. 3 Haziran'da yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümünde Ecrin'in ölümü ile ilgili şüpheleri üzerine çeken amca Özkan hakkında şaşırtan bir gelişme yaşandı. Samsun'a geri dönmek istemeyen Özkan'ın neden geri dönmek istemediği merak konusu olurken hakkındaki şüpheler daha çok arttı. Müge Anlı'nın 3 Haziran'da yayınlanan son bölümünü haberimizden full olarak izleyebilirsiniz..


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