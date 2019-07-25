Müge Anlı ile Güven Bana 5. bölüm izle | 25 Temmuz 25.07.2019 23:20

Müge Anlı'nın sunumuyla ATV ekranlarında perşembe akşamı saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Güven Bana programı izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. İzleyiciler programla ilgili gelişmeleri yakından merakla izliyor. ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Güven Bana 5. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de.

GÜVEN BANA YARIŞMASININ FORMATI NEDİR?

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda 1 Milyon TL ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.

Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?

Kazanmak için güvenmeye güvendiğiniz için kaybetmeye hazır mısınız?