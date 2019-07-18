Müge Anlı ile Güven Bana 4. bölüm yayınlandı! İşte 18 Temmuz Güven Bana bölümü... 18.07.2019 23:27

Perşembe günleri Müge Anlı'nın sunumuyla ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Güven Bana programı kısa sürede çok konuşulan programlardan birisi oldu. İzleyiciler programla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Birçok kişinin merakla beklediği Müge Anlı Güven Bana 4. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de.

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda 1 Milyon TL ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.

Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?

Kazanmak için güvenmeye güvendiğiniz için kaybetmeye hazır mısınız?