Müge Anlı ile Güven Bana 4. bölüm fragmanı yayınlandı! 12.07.2019 00:00

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla birçok olayı aydınlatan Müge Anlı yeni programı Güven Bana ile izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu haftaki programın ardından izleyicilerin merakla beklediği Müge Anlı ile Güven Bana 4. bölüm fragmanı yayınlandı.